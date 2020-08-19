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Spor

Beşiktaş'ın PAOK maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

19 Ağustos 2020 15:45

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi PAOK'la oynayacağı karşılaşma şifresiz kanaldan yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

PAOK ile Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü Selanik'te karşı karşıya gelecek.

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