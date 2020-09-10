Beşiktaş'ın Ozan Tufan ısrarı sürüyor, Dorukhan Toköz takasta kullanılacak

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği eski oyuncusu Ozan Tufan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, milli orta sahaya karşılık, kulüple sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz’ü takasta kullanmayı hedefliyor.

Yeni sezon öncesinde hem ligde hem de Avrupa’da önemli hedefleri bulunan siyah-beyazlılar, alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın’dan gelen rapor üzerine hareket eden yönetimin, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi.



Fanatik gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertlilerin bu sezon özellikle orta alana yaptığı; Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi transferlerin ardından ilk 11’de görev şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun da, Sergen Yalçın faktörü sebebiyle siyah-beyazlı formayı giymeye olumlu bakabileceği belirtildi.

Dorukhan takasta kullanılacak

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Beşiktaş yönetiminin, bu doğrultuda bu oyuncu için Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz’ü önerebileceği konuşuluyor.



Maaşında beklediği kadar iyileştirme yapılmaması sebebiyle gelecek yıl sona erecek kontratını uzatmama kararı alan Dorukhan’ı bu şekilde değerlendirmeye sıcak bakan yönetim, böylelikle oyuncusunu seneye ücretsiz elinden kaçırmamış olacak...