Beşiktaş'ın Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Cenk Tosun ve Montero, kafilede yer almadı.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı kafilesini açıkladı. Siyah-beyazlılar'da sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında kadroda yer almayan Cenk Tosun ve Montero, Malatya maçında da oynayamayacak.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Ersin, Utku, Emre
Defans: Rosier, Nskala, Welinton, Vida, Belal, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah
Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre