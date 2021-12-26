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Spor

Beşiktaş'ın Konya kafilesinde 4 eksik

26 Aralık 2021 16:29

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Teixeira, Necip ve N’Koudou’nun yanı sıra, kart cezalısı br, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Teixeira, Necip ve N’Koudou’nun yanı sıra, kart cezalısı Rosier müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Konya kafilesi şu şekilde:

Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut

 

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