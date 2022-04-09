Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan ve ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Beşiktaş, 47 puanla 8. sırada bulunuyor.

52 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor ise ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak üst sıraları zorlamaya devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Aytemiz Alanyaspor maçıyla Vodafone Park'taki ilk resmi maçında yedek kulübesinde yer alacak.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Larin forma giyemeyecek. Öte yandan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Kerem Kalafat maç kadrosuna alınmadı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias