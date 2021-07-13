Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

Beşiktaş, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Alicante şehrinde yapılması planlanan kampın iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın İspanya'da yapacağı kamp, ülkede artış gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi. Siyah-beyazlılar, ikinci etap çalışmaları hakkında ilerleyen günlerde bilgilendirme yapacak.