Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında da galibiyet peşinde. 16:00'da başlayacak ve Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

İlk 11'ler

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlıların Hatay kafilesi belli oldu. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Josef de Souza, Kevin N'Koudou ve Fabrice N'Sakala kafilede yer almadı.

Deplasmanda tek galibiyeti var

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

Mehmet Topal ve Hutchinson döndü, Josef de Souza ile Pjanic sakat

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilen Josef de Souza, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Georges-Kevin N'Koudou da Atakaş Hatayspor karşısında görev yapamayacak.

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.