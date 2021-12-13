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Spor

Beşiktaş'ın gündemindeki Şenol Güneş, İstanbul'a geliyor

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor

13 Aralık 2021 16:38

A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul’a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı’na geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

 

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