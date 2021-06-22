Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira için Galatasaray da devrede

Beşiktaş’ın bir süredir görüşüp anlaşma sağlayamadığı Alex Teixeira için, Burak Elmas’ın seçimi kazanmasıyla birlikte Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, şu sıralarda boşta olan 31 yaşındaki sambacının yıllık ücret ve imza parası talebini karşılamaya hazır. İki tarafın da temasları sürüyor.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim: Alex Teixeira...

Çin’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş’la görüşme halindeydi. Ancak Siyah- beyazlılar’ın yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi. Galatasaray’da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas’ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.

Pazarlık kızışabilir

Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menacerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde belli olacak.