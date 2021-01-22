Beşiktaş'ın gündeminde Hulk ve Leo Pereira var

Süper Lig'de son olarak Karagümrükspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki oyuncular ise Hulk ve Leo Pereira.

Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Yönetim, hem hücuma hem de defansa takviye yapmayı planlıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine alan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile yıllık maaş üzerinden görüşmelerine devam ediyor. 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro isteyen tecrübeli futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda temaslar hızlanacak.

Stoper mevkisi içinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya’ya çevirdi. Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.

2024’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Pereira’nın da futbol hayatını Avrupa’da sürdürmeyi istediği belirtildi.