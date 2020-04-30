Beşiktaş'ın gözü Gökhan Töre ve Yasin Öztekin'de

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer arayışları devam ederken, gündeme gelen isimlerin Gökhan Töre, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Yalçın, gelecek sezon takıma hücum futbolu oynatacağını belirterek, alınacak oyuncuların buna uygun isimler olmasını istedi. Genç teknik adam bu doğrultuda, oyunu dikine oynayan ve kreatif özellikleri bulunan futbolculara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Maliyetleri araştırılıyor

Yalçın ve yöneticilerin yaptığı görüşmeler sonucunda, daha önce de Beşiktaş forması giyen Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre, Demir Grup Sivassporlu Yasin Öztekin ve Göztepeli Serdar Gürler’in isimleri ön plana çıktı.



Siyah-beyazlı yönetim bu oyuncuların maliyetleri ile ilgili araştırmalara başladı. Bu arada geçtiğimiz hafta Hollanda’ya giden Erdal Torunoğulları da Sergen Yalçın’ın sistemine uygun ve ekonomik oyuncu arayışını sürdürüyor.