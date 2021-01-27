Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan Hulk yorumu

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların gündeminde olan Hulk transferiyle ilgili konuştu.

Vincent Aboubakar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ligin ilk yarısını değerlendirdi.

Golcü futbolcu, Beşiktaş'ın gündeminde olan Hulk ile ilgili "Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok" yorumunu yaptı.

"Hulk gelirse benim için sorun olmaz"

Hulk transferinin gündemde olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Aboubakar, "Futbolcunun gelip oynaması hocayla alakalı bir durum. Kulüp bir oyuncu almak isterse ve hoca da oyuncuyu kadroya dahil ederse herkes buna uymalı. Benim için bir sorun yok" diye konuştu. Takımdaki arkadaşlık ortamını da değerlendiren golcü oyuncu, "Takım içi ambiyansımız çok iyi. Bu milliyetlerle alakalı bir şey değil. Ben Rosier’i daha önce tanımıyordum ama onunla iyi bir enerji yakaladım. Atiba olsun, herkes olsun çok iyi anlaşıyoruz. Antrenmanlarda bir şey yapamadığımız zaman konuşuyoruz ve konu hakkında anlaşıyoruz. Olayları bu şekilde çok daha rahat ve hızlı şekilde atlatıyoruz” dedi. Annesinin vefatının ardından takımdaki arkadaşlığın kendisini pozitif anlamda etkilediğini de söyleyen Aboubakar, "Tek söylemem gereken takım arkadaşlarıma, başkanımıza, hocamıza teşekkür etmek. Hayatta zor anlar var. Böyle bir sevgi, bu zor andan kurtulmamı kolaylaştırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.