Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz hayalini açıkladı

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, Hürriyet'e verdiği röportajında geleceği ve gelen transfer teklifleriyle ilgili de konuştu.

En büyük hayalinin İngiltere'de oynamak olduğunu söyleyen Rıdvan, şu an için gelen tekliflerle ilgilenmediğini söyledi.

Gelecek planlarını anlatan genç oyuncu ''Benim yuvam, Beşiktaş. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim. Menajerim aracılığıyla teklifler geldiğini duyuyorum ancak ilgilenmiyorum. Beşiktaş’ta kalıcı olmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

''En büyük hayalim İngiltere''

Premier League'de forma giyme hedefinin de olduğunu söyleyen Rıdvan ''Geçmişte Cenk Tosun’un yaptığı gibi kulübe para kazandırabilecek durumdaysam, buna karşı koymam. Her futbolcunun hedefi vardır. En büyük hayalim, İngiltere’de oynamak'' dedi.