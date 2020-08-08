Beşiktaş'ın forvet listesinde üç isim var

Burak Yılmaz'ın ayrılığınını ardından mutlak golcü ihtiyacı olan Beşiktaş, bu bölge için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre Ze Luis için Porto'nun zorunlu satın alma opsiyonuna takılan siyah-beyazlılar, 3 yeni aday için yoğunlaştı. Bonservisi elinde olan Mario Balotelli ve Mario Mandzukic, siyah-beyazlılara menajerler tarafından önerildi. Yönetim, iki tecrübeli forvet için kulübün maaş dengesine bakıp kararını verecek.

Benfica'da forma giyen Haris Seferovic gündemdeki bir diğer isim. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği Boşnak kökenli İsviçreli forvet için tüm şartlarını zorlayacak. Brescia'dan ayrılan Balotelli, menajerine “Yeniden Avrupa kupalarında oynamak istiyorum” mesajını gönderdi ve bu nedenle Kartal'da forma giymeye sıcak bakıyor. Mandzukic'in ise Al Duhail'le yaptığı görüşmedeki durumu bekleniyor.