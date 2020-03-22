Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan ve eşinde Koronavirüs tespit edildi

Dünyaya yayılan Koronavirüs, spor camiasında da birçok isme bulaştı. Dün Fenerbahçe Beko'nun takımda Koronavirüs belirtilerinin olduğunu açıklaması sonrasında şimdi de Beşiktaş'ın eski bir yöneticisi ve eşinin Koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ve eşinin Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Ceyhan'ın yurt dışı temaslı biri aracılığıyla virüse yakalandığını ve eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti. Işık, ayrıca Ceyhan'ın 15 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara 'test yaptırın' çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Az önce iş adamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, 'Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar' dedi."