Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı. Kart cezalısı Josef de Souza ve sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar kadroya alınmadı.
Lider Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanına 2 eksikle gidiyor.
Kart cezası bulunan Josef de Souza ve Kamerunlu golcü Aboubakar sakatlığı nedeniyle deplasmana götürülmeyecek.
Beşiktaş'ın Erzurumspor maç kadrosunu Ersin, Utkui Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Oğuzhan, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Nkoudou, Larin, Ghezzal, Cenk ve Gökhan Töre oluşturdu.