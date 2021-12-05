Beşiktaş'ın Dortmund maçı kadrosunda üç eksik

Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar 3 eksikle Almanya'ya gidecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçları 7-8 Aralık'ta oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Almanya'ya Mert Günok, Alex Teixeira ve Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun gidecek.
Güven Yalçın ise Şampiyonlar Ligi listesinde gösterilmediği için karşılaşmada görev alamayacak.
Beşiktaş'ın Dortmund maçı kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.