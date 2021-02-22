Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın devre arasında takıma katılan Cenk Tosun'la ilgili transfer planı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Larin'in satışından gelecek parayla milli futbolcuyu transfer etmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezonun planlamaları ise şimdiden başladı. Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen siyah-beyazlılar da başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki milli futbolcuyu 3 yıl önce Everton'a rekor bedellere gönderen Beşiktaş, 25 milyon euro'ya yakın parayı kasasına koymuştu. Avrupa Şampiyonası öncesi yeniden form tutmak ve yükselişe geçmek için Beşiktaş'a dönen Cenk ile gelecek yıl da devam etmenin planları yapılıyor.

Kaynağı Larin yaratacak

Everton ile Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Cenk Tosun için kaynağı Cyle Larin yaratacak. Bu sezon resmi maçlarda 15 gole ulaşan ve Avrupa'dan talipleri artan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 12-15 milyon euro arası bir bedelle transferi planlanıyor.

Larin'in ayrılığının gerçekleşmesi halinde gelen rakamın bir kısmı Cenk'in bonservisini almak için kullanılacak. Çebi'nin birlikte uzun vadeli planlar yapmak istediği Tosun Paşa'nın Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olması sebebiyle transferin çözülebileceği düşünülüyor. Milli yıldızın da takımda kalmaya ve yoluna Beşiktaş ile devam etmeye gönüllü olduğu kaydedildi.

Kritik gün 22 şubat

29 yaşındaki oyuncunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı yarın (22 Şubat) belli olacak. Gençlerbirliği maçında sol dizine aldığı darbe sonrası ödem sorunu yaşayan ve takımla idmanlara çıkamayan Cenk'in durumu netleşecek. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili kesin kanaatte bulunmak için dizindeki ödemin geçmesi bekleniyordu. Sol dizindeki şişliği kontrol edecek olan doktorların raporuna göre Cenk ya antrenmanlara çıkacak ya da tedavisine başlanacak.