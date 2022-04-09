Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golü Batshuayi'den!

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Aytemiz Alanyaspor maçının 2. dakikasında sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş henüz 2. dakikada Batshuayi'nin golü buldu.

Belçikalı yıldızın bu golü Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Michy Batshuayi 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.