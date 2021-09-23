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Spor

Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlılar sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götürecek

23 Eylül 2021 19:26

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götürülecek. 

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal, Necip Altay maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezası bulunan Rosier de kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

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