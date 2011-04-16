-BEŞİKTAŞ İLK YARIDA ÖNDE İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada Ernst'in ara pasında ceza alanı içinde savunmanın arkasında topla buluşan Simao'nun sert şutunda, kaleci Özkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 6. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan Nihat, rakibini geçtiği anda ceza alanın önünden yerden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti. 9. dakikada Simao'nun ara pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Ernst dönerek sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 19. dakikada kaleci Özkan'ın ceza alanı dışına çıkıp uzaklaştırmaya çalıştığı topu solda önünde bulan İsmail, uzun bir vuruş yaptı. Kaleye gitmeyen meşin yuvarlak arka direkte boş pozisyonda Nihat'ın önüne düşerken, bu oyuncu kötü bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleye paralel şekilde ceza alanı dışına çıktı. 22. dakikada Almeida'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Nihat, ceza alanı içinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nihat, meşin yuvarlağı kontrol edip hareketlenmeye çalıştığı anda kaleci Özkan yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 26. dakikada Beşiktaş, soldan gerçekleştirdiği güzel atakla üstünlük golünü buldu. Ernst'in ara pasıyla solda topla buluşan İsmail, ceza alanına girdiği anda meşin yuvarlağı penaltı noktasına yakın bir yerde müsait durumdaki Simao'nun önüne bıraktı. Simao, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere atarak takımını 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Hilbert'in sağdan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Almeida, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta gönderdi. 32. dakikada Nihat, sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Özkan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 34. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında sol çaprazda topla buluşan Ermin Zec, ceza alanına girdiği anda sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti. Zaman zaman iyi organize olan ve iyi futbol oynayan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: İlker Meral, Mustafa Emre Eyisoy, Gökhan Memişoğlu Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, İbrahim Toraman, Sivok, İsmail, Nihat, Necip, Ernst, Simao, Fernandes, Almeida Gençlerbirliği: Özkan, Mehmet, Aykut, Burak, Murat, Serkan, Cem Can, Jedinak, Ermin Zec, Azofeifa, Mustafa Gol: Dk. 26 Simao (Beşiktaş)