Beşiktaş ilk transferini yaptı

Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı transfer ediyor. Siyah-beyazlıların genç yıldızın bonservisi için Eskişehirspor'a 350 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş devre arası transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’un sağ beki Bilal Ceylan için kırmızı-siyahlı ekiple anlaşmaya vardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre 17 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Eskişehirspor’da oynamaya devam edecek; yeni sezon öncesi siyah-beyazlı takıma katılacak.

Beşiktaş, Bilal Ceylan için 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bilal Ceylan, bu sezon Eskişehirspor’da 18 maça çıktı.