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Spor

Beşiktaş ilk transferini yaptı

Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

22 Aralık 2016 11:52

Transfer öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk hamlesini yaptı ve Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti.

Bir süredir Babel ile görüşmelerini sürdüren yönetim, 30 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kendisini iki buçuk yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atan Hollandalı oyuncunun hafta sonu İstanbul'a gelmesi planlıyor. 

İspanya Kral Kupası'nda Deportivo La Coruna forması ile son maçını Real Betis'e karşı oynayan ve karşılaşmada bir de gol atan Babel, İspanyol ekibine veda etti. 

Beşiktaş'ın gün içinde Hollandalı ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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