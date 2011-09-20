-Beşiktaş ilk puanlarını aldı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Ankaragücü'nü 3-1 yenen Beşiktaş, bu sezon ilk puanlarını aldı. Sezona Eskişehirspor yenilgisiyle başlayan siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda kalecisi Cenk'in büyük hatası sonucu beraberlik golünü kalesinde görürken, adeta ecel terleri döktüğü karşılaşmayı gecenin sürpriz golcüsü Sidnei ve Mustafa Pektemek'in son anlardaki golleriyle 3-1 kazandı. İlk haftada da Mersin İdmanyurdu'na yenilen başkent temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı. -Sidnei hayat verdi- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Sidnei, siyah-beyazlı formayla oynadığı ilk resmi maçta 2 gol birden atarak, galibiyetin mimarı oldu. Maçın 37. dakikasında Fernandes'in soldan kullandığı korner atışında yakın direkte topu kafayla filelere gönderen Brezilyalı savunma oyuncusu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Sivok'un yerine oynayan Sidnei, oyun 1-1 sürerken, 81. dakikada kullanılan korner atışında, Egemen'in kafayla doldurduğu topu bu kez kale sahası içinde kafayla filelere göndererek, takımını galibiyete taşıdı. -Cenk'in büyük hatası golü getirdi- Beşiktaş, 53. dakikada kalecisi Cenk Gönen'in büyük hatası sonunda şok biçimde beraberlik golünü kalesinde gördü. Ani gelişen Ankaragücü atağında kalesini terk eden genç kaleci, topa da müdahale edemeyince, oyuna ikinci yarının başında giren Tisdell, sağ çaprazdan yerden bir vuruşla herkesin bakışları altında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maç boyunca tedirgin olduğu gözlenen Cenk, bazı pozisyonlarda da topu elinden kaçırırken, siyah-beyazlı taraftarların adeta yüreklerini ağızlarına getirdi. -Quaresma'ya sevgi seli- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maçın son anlarından oyundan alınırken, siyah-beyazlı taraftarlarca ayakta alkışlandı. Maccabi Tel Aviv maçında olduğu gibi, Ankaragücü maçında da Mustafa Pektemek'in attığı son golde, kendisine özgü ''trivela'' pasıyla asist yapan Quaresma, taraftarların sevgi gösterilerine alkışla yanıt verdi. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan 3 gol de kafa vuruşları sonucu geldi. Bu arada, Simao ve Quaresma, formalarını küçük taraftarlara vererek, sevindirdi. -Sinan Vardar yok- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, Ankaragücü maçını izlemek üzere stada gelmedi. Geçtiğimiz hafta futbol altyapı sorumluluğunu bıraktığını açıklayan ve bazı yöneticilerle arasında sorun olduğu iddia edilen Vardar'ın maça gelmemesi dikkati çekti. -Ziya Doğan'ın takımını bu kez yendiler- Ankaragücü'nü 3-1 yenen Beşiktaş, başkent takımının teknik direktörü, eski futbolcusu Ziya Doğan'ın çalıştırdığı takımlara karşı İstanbul'da son dönemdeki galibiyet özlemine son verdi. Ziya Doğan, Süper Lig'de çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş'a karşı Fiyapı İnönü Stadı'nda son dönemde oynanan 4 deplasman maçında 3 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. 2004-05 sezonunda Ziya Doğan yönetimindeki Gençlerbirliği, Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, 2006-07 sezonunda Trabzonspor İstanbul deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. 2009-2010 sezonunda Ziya Doğan'ın çalıştırdığı Diyarbakırspor 0-0, geçen sezon da Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı. -Hakeme tepki- Beşiktaşlı taraftarlar, maçın hakemi Tolga Özkalfa'ya tepki gösterdi. Hakem Özkalfa'nın verdiği ve vermediği bazı kararları protesto eden taraftarlar, tepkilerini zaman zaman alkışla ortaya koydular.