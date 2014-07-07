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Spor

Beşiktaş ilk hazırlık maçını 3-1 kazandı

Alman Futbol Federasyonu'nun taraftar yasağına rağmen yaklaşık 200 Siyah Beyazlı taraftar Beşiktaş Verl karşılaşmasını takip etti

07 Temmuz 2014 01:34

Beşiktaş sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden Verl'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma Bielefeld şehrinin Marienfeld bölgesindeki kamp yapılan otelin sahasında gerçekleşti. Siyah beyazlı takım mücadeleye kalede Cenk, defans dörtlüsünde Serdar, Franco, Ersan, İsmail, orta sahada Atiba, Necip, Kerim Frei, Oğuzhan, Olcay, forvette ise Mustafa Pektemek ilk 11 ile başladı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın gollerini sadece ilk yarıda görev yapan Mustafa Pektemek, 14-24-27'inci dakikalarda kaydetti. Rakip takımın tek golünü ise 78 dakikada Hamadi attı.

Müsabakada Mustafa'nın yanı sıra İsmail Köybaşı ve Kerim Frei gösterdikleri performans ile beğeni topladılar.

Alman Futbol Federasyonu'nun taraftar yasağına rağmen yaklaşık 200 Siyah Beyazlı taraftar karşılaşmayı takip etti. Sahanın yanındaki boş araziden maçı izleyen taraftarlar, bir süre sonra saha kenarına kadar ilerleyerek takımlarına destek olmaya çalıştılar.

 

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