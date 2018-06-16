Serkan İLİK / BOZCAADA,(Çanakkale),(DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bozcaada ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açıldı.

Beşiktaş ilk defa bir adada dernek açtı. Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği\'nin açılış törenine, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Beşiktaşlı sanatçı Feridun Düzağaç, Gazeteci-Yazar Haluk Şahin ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Açılış sırasında Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

Açılışta konuşan Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, \"Türkiye\'nin en güzide takımlarından hatta seyircisi ile bir numaralı bu büyük takımının şampiyonluklarını kutladık. Bozcaada\'da Beşiktaşlılar Derneğinin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Bozcaadamızda çok ateşli Beşiktaşlı taraftarlarımız var, bunu biliyoruz. Hatta geçen yılki şampiyonluklarında o coşkuyu ve heyecanı bizzat ben burada gördüm. Bu büyük eksiklik Candaş Tolga Işık\'ın katkıları ile giderilmiş oldu. Ben Beşiktaşlı değilim ama umarım bundan sonra da Türkiye\'de ve Avrupa\'da çok güzel şampiyonluklar yaşarsınız\" dedi.

Bozcaada\'nın Beşiktaşlı Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise \"Ben gençliğimi İnönü Stadı\'nın kapalı tribününde geçirdim desem yeri var. Beşiktaş kongre üyesiyim. Burada da Sayın Kaymakamımızın dediği gibi ciddi bir Beşiktaşlı kitlenin olduğunu biliyoruz. Sevgili Candaş\'ın çok büyük bir emeği var bu derneğin açılmasında. Ben de bu kış sevgili başkanımız Fikret Orman\'ı ziyaret ettiğimde o da Çanakkale\'den bağımsız bir Beşiktaşlılar Derneği fikrine çok sıcak bakıyordu. Bozcaada\'ya ve Bozcaada\'daki Beşiktaşlı taraftarlara hayırlı ve uğurlu olsun\" diye konuştu.

Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Bozcaadalı Beşiktaşlı gençlerin adada dernek kurulması için kendisinden destek istediğini belirterek, \"Kaymakam Sayın Mustafa Akın ile dernek binasını gönüllü olarak Beşiktaşlılara veren işletmeci Tahir Günday ile yaptığımız görüşmelerin ardından derneğimizi kurduk. İzinler ve işlemler böyle çok hızlı bir şekilde ilerleyerek gerçekleşti. Adada bundan sonra yeni Beşiktaşlı çocuklar görmek istiyorum\" şeklinde konuştu.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özgür Yaşar ise \"Ramazan Bayramı\'nda çifte mutluluk yaşıyoruz. Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği olarak Türkiye\'de ilk ve tek taraftar derneğini kurmuş bulunuyoruz. Başta Candaş Tolga Işık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bozcaadalı Beşiktaşlılar olarak artık sorumluluklarımız çok daha büyük. Çünkü Beşiktaş ismini taşımak kolay değildir\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi ve pastasının kesilmesi ile Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği hizmete girdi.

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