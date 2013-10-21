Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması golsüz sona erdi

Beşiktaş, cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarların izlediği maçta Çaykur Rizespor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırladı.

İki takımın da gol yollarında etkili olamadığı karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Zirve yarışında yara alan Beşiktaş puanını 16’ya çıkartırken, Çaykur Rizespor da 14 puana yükseldi.

Beşiktaş sahaya Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Ersan Gülüm, Julien Escude, Ramon Motta, Necip Uysal, Veli Kavlak, Manuel Fernandes, Gökhan Töre, Olcay Şahan ve Hugo Almeida ilk 11’i ile çıkarken; Çaykur Rizespor ise Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Godfrey Oboabona, Ousmane Viera, Ali Adnan, Ludovic Sylvestre, Kıvanç Karakaş, Sercan Kaya, Tevfik Köse, Florin Cernat ve Leonard Kweuke ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda Beşiktaş topun kontrolünü elinde tutmasına rağmen hücumda etkili olamadı. Çaykur Rizespor da siyah beyazlıların kalesinde istediği pozisyonları bulamadı.

Beşiktaş 36. dakikada gole çok yaklaştı. Çaykur Rizespor ceza sahası içine giren Olcay, boş pozisyondaki Almeida’yı penaltı noktası üzerinde topla buluşturdu. Bekletmeden sağ ayakla vuruşunu yapan Almeida’nın şutu kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

Maçın ikinci devresine Beşiktaş etkili başladı. Çaykur Rizespor kalesinde baskı kuran siyah beyazlılar pozisyon üretmesine rağmen son vuruşlarda başarılı olamadı. Beşiktaş kalesine zaman zaman etkili gelen konuk ekip 61. dakikada gole yaklaştı.

Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Ali Adnan’ın önünde kaldı. Ali Adnan sol çaprazdan şutunu çekti, ancak kaleci Tolga Zengin iki hamlede topa sahip oldu. Beşiktaş’ta Olcay Şahan yerini Dentinho’ya bırakırken; Ömer Şişmanoğlu, Necip Uysal’ın yerine, Mustafa Pektemek de Almeida’nın yerine oyuna girdi.

Son bölümde iki takım da daha çok pozisyon üretmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.