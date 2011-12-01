-Beşiktaş ilk 100'de İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde kasım ayı raporunda Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi olmayı sürdürdü. IFFHS'den açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin Ekim ayı raporunda 80. sırada bulunan Beşiktaş, Kasım ayındaki performansıyla 135,5 puanla 73. sıraya yükseldi. Beşiktaş dışında Trabzonspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği ve Galatasaray ilk 400'de yer alıp değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. UEFA Kupası'nı aldıktan sonra IFFHS değerlendirmesinde bir dönem birinci sıraya kadar yükselen Galatasaray, son 2 ay ilk 400 takım arasına girememesinin ardından, bu ay sıralamada yerini aldı. -Trabzonspor çıkışta- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Kasım ayında 118,5 puanla 24 basamak yükselerek 106. sıraya yerleşti. Değerlendirmede Gaziantepspor 92,5 puanla 175., Bursaspor 88 puanla 195., Fenerbahçe 82,5 puanla 224., İstanbul Büyükşehir Belediyespor 70 puanla 301., Gençlerbirliği ise 62,5 puanla 359. sırada yer aldı. İlk 400 takım arasına giren Galatasaray ise Kasım ayı değerlendirmesi sonucunda 62 puanla, 427.'likten, 362. sıraya yükseldi. -Zirve yine Barcelona'nın- Sergilediği performansla tüm dünyanın övgüsünü alan İspanyol ekibi Barcelona, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin zirvesindeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Arjantin temsilcisi Velez Sarsfield ise 3. sırada yer aldı.