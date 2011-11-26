-Beşiktaş ile Trabzonspor yarın 110. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte, tarihte 110. kez birbirlerine rakip olacak. 11 Ekim 1973 tarihinde Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle başlayan 38 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 109 karşılaşmanın 45'ini Beşiktaş, 40'ını Trabzonspor kazanırken, 24 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların toplam 147 golüne, bordo-mavililer 120 golle karşılık verdi. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda ise Trabzonspor'un galibiyet sayısında tek farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında yapılan 74 lig maçından 29'unu Trabzonspor, 28'ini Beşiktaş kazanırken, 17 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 103 gole, Trabzonspor 82 golle karşılık verdi. Taraflar arasında ligde geçen sezon yapılan maçları Trabzonspor, Trabzon'da 1-0, İstanbul'da da 2-1'lik skorlarla kazandı. Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek lig maçlarında Trabzon'da 36 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 20, Beşiktaş ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 7 maçta ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 55, Beşiktaş ise 43 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. ''Kara Kartallar'' ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonundaki lig maçında da rakibini 4-0 yenerek, sahadan farklı skorlu galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 11 Mart 1997 tarihinde Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0 ve 7 Ağustos 1988'de Serdar Bali'nin jübile maçında 4-1, 2003-2004 sezonunda Trabzon'daki lig maçında 3-0'lık sonuçlarla aldı.