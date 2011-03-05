-BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR 109. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacakları lig maçıyla birlikte 109. kez karşı karşıya gelecek. 11 Ekim 1973 tarihinde Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle başlayan 38 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 108 karşılaşmanın 45'ini Beşiktaş, 39'unu Trabzonspor kazanırken, 24 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların toplam 146 golüne, bordo-mavililer 118 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan lig maçını Trabzonspor 1-0 kazanırken, Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldığı rakibini İstanbul'da 2-1 yendi. -LİGDE EŞİTLİK VAR- Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda ise taraflar aynı sayıda galibiyet aldı. Geride kalan 73 lig maçında iki takım da 28'er galibiyet alırken, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 102 gole, Trabzonspor 81 golle karşılık verdi. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş ile Trabzonspor arasında İstanbul'da yapılan maçlarda siyah-beyazlıların, rakibine karşı üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım şimdiye dek İstanbul'da resmi ve özel 54 kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar 30, bordo-mavililer ise 10 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 14 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 88, Trabzonspor ise 34 gol attı. -İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI- ''Kara Kartallar'', İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüklerini lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 36 maç oynandı. Bunların 18'ini Beşiktaş, 9'unu ise Trabzonspor kazanırken, 9 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 58 golüne karşılık, bordo-mavililer 24 gol atabildi. -TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 5 SEZONDA LİGDE 1 KEZ YENİLDİ- Beşiktaş, lig maçlarında İstanbul'da üstünlük kurduğu Trabzonspor'u, evinde yaptığı son 5 sezondaki müsabakalarda ise sadece 1 kez yenebildi. Bordo-mavililer, İnönü Stadı'nda 2005-2006 sezonunda 1-0, 2006-2007 sezonunda da 3-2'lik skorlarla galip geldi, 2008-2009 sezonundaki maç 1-1, geçen sezonki ise 0-0 bitti. Beşiktaş, kendi evinde son 5 sezonda sadece 2007-2008 sezonunda 3-0'lık skorla galip geldi. Siyah-beyazlılar bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldıkları rakibini ise Fiyapı İnönü Stadı'nda 2-1 yenerek, kupanın dışına itti. -FARKLI SKORLAR- Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'de İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yenerek, sahadan farklı skorlu galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 7 Ağustos 1988'de Serdar Bali'nin jübile maçında 4-1'lik sonuçla elde etti.