-Beşiktaş ile Sivasspor 13. kez karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 12 maçta Beşiktaş 5, Sivasspor 4 galibiyet alırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Yarınki maçın oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'ndaki 6 maçtan 3'ünü Sivasspor kazandı, 2'si berabere bitti, siyah-beyazlılar kendi evinde sadece geçen sezonki son randevudan galip ayrılabildi. Beşiktaş'ın geride kalan 12 maçtaki toplam 14 golüne, Sivasspor 12 golle yanıt verdi.