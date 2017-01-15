T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ile Osmanlıspor yarın 15. kez karşılaşacak

15 Ocak 2017 16:37

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 35 puanla ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

 

Ligde 14 kez karşı karşıya geldiler

 

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

ETİKETLER

BeşiktaşOsmanlısporligSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24