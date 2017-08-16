Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçlara deplasman yasağı

Beşiktaş ile Konyaspor arasında 6 Ağustos'ta Samsun'da oynanan Süper Kupa karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle iki takım arasında oynanacak karşılaşmalara deplasman yasağı getirildi. Konyaspor taraftarları Beşiktaş deplasmanının yanı sıra Antalya ve Alanya deplasmanlarında da yer almayacak..

Maçta sahaya bıçak atılmış, binlerce Konyaspor 'taraftarı' oyun alanına inmiş ve sahaya birçok yabancı madde atılmıştı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş 1, Konyaspor ise 5 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu cezaların üstüne bir de iki takım arasında deplasman yasağı eklendi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan Kanal 42'de yaptığı açıklamada, "81 il ile yapılan il güvenlik kurulu kararıyla Konya için riskli maçlara deplasman yasağı getirildi. Antalya, Alanya ve Beşiktaş" ifadesini kullandı.

Böylelikle 5. haftadaki Beşiktaş-Konyaspor ve 22. haftadaki Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında deplasman taraftarı yer alamayacak.