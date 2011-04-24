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Spor

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 24. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A)

24 Nisan 2011 13:23

-BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 24. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Beşiktaş ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 24. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde rakibiyle yaptığı 23 maçtan 14'ünü kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 2'sini ise yitirdi. Lig maçlarında Beşiktaş'ın toplam 47 golüne, Konyaspor 18 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 2-2 bitti. -KONYA'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş ile Konyaspor arasında şimdiye dek Konya'da yapılan 11 maçtan 5'ini Beşiktaş kazanırken, 5 maç berabere sonuçlandı, 1 maçı da ev sahibi ekip kazandı. Konyaspor, sahasında Beşiktaş karşısında ligdeki tek galibiyetini, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında 2-1'lik sonuçla aldı. Konya'da Beşiktaş 19, ev sahibi ekip ise 11 gol attı. Öte yandan, siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birisini, 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

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