-BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 23. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Beşiktaş ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde rakibiyle yaptığı 22 maçtan 14'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 2 kez yenildi. Siyah-beyazlılar, 22 maçta rakibine toplam 45 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş, Konyaspor ile ligde İstanbul'da yaptığı 10 maçtan 9'unu kazandı, sadece 1'ini yitirdi. İstanbul'da toplam 25 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Öte yandan, siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. -BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇLARI- Beşiktaş ile Konyaspor arasında ligde yapılan maçların sonuçları şöyle: /* Sezon Maç Sonuç ------- -------------------- ----- 1988-89 Beşiktaş - Konyaspor 4 - 0 Konyaspor - Beşiktaş 1 - 2 1989-90 Beşiktaş - Konyaspor 2 - 1 Konyaspor - Beşiktaş 0 - 0 1990-91 Beşiktaş - Konyaspor 3 - 0 Konyaspor - Beşiktaş 1 - 4 1991-92 Beşiktaş - Konyaspor 1 - 0 Konyaspor - Beşiktaş 0 - 3 1992-93 Konyaspor - Beşiktaş 2 - 2 Beşiktaş - Konyaspor 7 - 0 2003-04 Beşiktaş - Konyaspor 1 - 1 (İzmir'de) Konyaspor - Beşiktaş 2 - 2 2004-05 Konyaspor - Beşiktaş 2 - 2 Beşiktaş - Konyaspor 2 - 1 2005-06 Konyaspor - Beşiktaş 0 - 1 Beşiktaş - Konyaspor 0 - 1 2006-07 Beşiktaş - Konyaspor 3 - 1 Konyaspor - Beşiktaş 2 - 1 2007-08 Beşiktaş - Konyaspor 1 - 0 Konyaspor - Beşiktaş 1 - 2 2008-09 Beşiktaş - Konyaspor 2 - 0 Konyaspor - Beşiktaş 0 - 0 */