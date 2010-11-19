T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 23. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 12:32

-BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 23. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Beşiktaş ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde rakibiyle yaptığı 22 maçtan 14'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 2 kez yenildi. Siyah-beyazlılar, 22 maçta rakibine toplam 45 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş, Konyaspor ile ligde İstanbul'da yaptığı 10 maçtan 9'unu kazandı, sadece 1'ini yitirdi. İstanbul'da toplam 25 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Öte yandan, siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. -BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇLARI- Beşiktaş ile Konyaspor arasında ligde yapılan maçların sonuçları şöyle: /*  Sezon              Maç            Sonuç -------    --------------------    ----- 1988-89    Beşiktaş - Konyaspor    4 - 0            Konyaspor - Beşiktaş    1 - 2 1989-90    Beşiktaş - Konyaspor    2 - 1            Konyaspor - Beşiktaş    0 - 0 1990-91    Beşiktaş - Konyaspor    3 - 0            Konyaspor - Beşiktaş    1 - 4 1991-92    Beşiktaş - Konyaspor    1 - 0             Konyaspor - Beşiktaş    0 - 3 1992-93    Konyaspor - Beşiktaş    2 - 2            Beşiktaş - Konyaspor    7 - 0 2003-04    Beşiktaş - Konyaspor    1 - 1 (İzmir'de)            Konyaspor - Beşiktaş    2 - 2 2004-05    Konyaspor - Beşiktaş    2 - 2            Beşiktaş - Konyaspor    2 - 1 2005-06    Konyaspor - Beşiktaş    0 - 1            Beşiktaş - Konyaspor    0 - 1 2006-07    Beşiktaş - Konyaspor    3 - 1             Konyaspor - Beşiktaş    2 - 1 2007-08    Beşiktaş - Konyaspor    1 - 0            Konyaspor - Beşiktaş    1 - 2 2008-09    Beşiktaş - Konyaspor    2 - 0            Konyaspor - Beşiktaş    0 - 0 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24