-BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 32. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Beşiktaş ile Kayserispor, ligde yarın 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 31 maçta Beşiktaş 17, Kayserispor 8 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların toplam 44 golüne, sarı-kırmızılılar 29 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 15 lig maçından 12'sini kazanırken, 2 maç berabere bitti, Kayserispor sadece geçen sezonki son randevuda galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 30, Kayserispor ise 8 gol attı. -KAYSERİSPOR, SON 8 MAÇIN 6'SINDA PUAN ALDI- Kayserispor, genel toplamda galibiyet açısından çok gerisinde kaldığı Beşiktaş'a son dönemdeki lig maçlarında ise üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 8 maçın 6'sında rakibinden puan almayı başardı. Kayserispor, Beşiktaş ile ligdeki son 8 maçından 5'ini kazanırken, 1 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.