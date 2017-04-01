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Spor

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek

01 Nisan 2017 13:30

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.

Beşiktaş son 12 maçın 5'ini kazanabildi

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

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