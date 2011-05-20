-BEŞİKTAŞ İLE GAZİANTEPSPOR 50. KEZ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Beşiktaş ile Gaziantepspor, sezonun son haftasında yarın lig tarihinde 50. karşılaşmalarına çıkacak. İki takım arasında 1979-80 sezonunda başlayan rekabette, bugüne dek 49 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar bu maçların 24'ünü kazanırken, 10'unu yitirdi, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 76 golüne, Gaziantepspor 42 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'da seyircisiz oynanan maç 1-1 bitti. Bu arada, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaştı ve rakibini 3-0 ve 2-2'lik sonuçlarla eleyen Beşiktaş finale yükseldi. -GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR- İki ekip arasında Gaziantep'te yapılan lig maçlarında eşitlik var. Gaziantep'teki 24 maçta taraflar 7'şer galibiyet alırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Kamil Ocak Stadı'nda Beşiktaş 21, Gaziantepspor ise 19 gol attı.İki takım arasında geçen sezon Gaziantep'te yapılan ise maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.