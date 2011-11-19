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Spor

Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşılaşacak İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 12:42

-Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte İnönü Stadı'nda 160. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, geçmişte değişik adlarla anılan, bugünkü ismiyle Fiyapı İnönü Stadı'nda şimdiye dek 159 maç yapılırken, Galatasaray 56, Beşiktaş 47 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 56 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Sarı-kırmızılılar, İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı fileleri 208 kez havalandırırken, Beşiktaş ise 179 gol attı. Galatasaray, İnönü Stadı'nda en farklı skorlu galibiyetini TSYD Kupası maçında 6-0'lık sonuçla alırken, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de en fazla 2 farkla galip gelebildi. Ezeli rakiplerin geçen sezon İnönü Stadı'ndaki lig maçını Beşiktaş, Mehmet Aurelio ve Simao Sabrosa'nın golleriyle 2-0 kazandı.

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