Beşiktaş ile Galatasaray stada ulaştı

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park\'a ulaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde toplanan Galatasaray kafilesi ilk stada gelen taraf olurken, Nevzat Demir Tesisleri\'nden yola çıkan Beşiktaş ise Galatasaray\'dan sonra stada geldi.

Galatasaray kafilesi müzik eşliğinde otobüs camlarına vurarak stada giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takım otobüslerinin stada gelişi