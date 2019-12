Beşiktaş ile devam!

Beşktaş'ın yıldız futbolcusu Bobo, kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine güldüğünü söyledi, “Her yazılana inanmamak gerek. Bir yere gitmeye niyetim yok” dedi



Siyah-beyazlı ekiple sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan bir diğer golcü Mert Nobre ise “Beşiktaş’ta çok mutluyum. Büyük bir aksilik olmazsa gelecek hafta mukavelemi yenileyeceğim. Görüşmelerde artık sona yaklaştık” diye konuştu



Milliyet gazetesinişn haberine göre; Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimleri olan Bobo ile Nobre; siyah - beyazlı kulüpten ayrılacakları yönünde çıkan haberleri yalanladı.



Kartal’ın tarihte en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanına sahip Bobo, sürekli gideceği yönünde hem Türkiye’de hem de dış basında çıkan haberlere güldüğünü belirterek, “Maalesef hem Türk, hem de dış basında benim bilgimin dışında transfer haberleri yazılıp çiziliyor. Her yazılana inanmamak gerek. Ben sezon sonu Özbekistan’a gidiyorum esprisini yapsam ciddiye alıp yazanlar bile çıkabilir. Şu an Beşiktaş’ın futbolcusuyum. Bu sezon bir yere gitmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.



‘Yazılanlar beni şaşırtıyor’



Siyah-beyazlı ekipte sezon sonu mukavelesi bitecek olan bir diğer Brezilyalı oyuncu Nobre ise Fenerbahçe ile Trabzonspor’a gideceği şeklindeki haberlere şu açıklamayı getirdi:

“Türkiye’de gazetelere bakıyorum, her hafta başka bir takımdayım. Yazılanlar beni çok şaşırtıyor. Menajerimle Beşiktaş yönetimi sözleşmemi uzatmak için gerekli çalışmaları yapıyor. Artık sona yaklaştık. Çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta imzayı da atacağım. Beşiktaş’ta çok mutluyum. Tek hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak.”



Öte yandan Başkan Yıldırım Demirören ile, Nobre’nin menajeri Figer’in önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yeni mukavele imzalayacakları öğrenildi. Bobo ise kulübün resmi sitesinde Beşiktaş’tan ayrılmayacağı yönünde bir açıklama yaptı.



Cisse de kalıyor



Beşiktaş ile 5 Temmuz 2007 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalayan Edouard Cisse, son bir buçuk yılda ortaya koyduğu performans ile beklentileri karşılayamamış ve Siyah-Beyazlı takıma yeterli katkı sağlayamamıştı. Yıllık 1.5 milyon Euro alan Cisse'nin Siyah-Beyazlı kulüp ile yaptığı son görüşmenin ardından sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi.



Fransız futbolcu son olarak bu sezonun devre arasında tatil için gittiği ülkesinden yaklaşık 1 hafta geç dönmüştü. Cisse'nin bu davranışı hem Siyah-Beyazlı yönetim, hem de teknik heyet tarafından tepki ile karşılanmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun ülkesinden geç dönmesi bardağı taşıran son damla olmuş ve Fransız futbolcunun adı takımdan gönderilecek oyuncular arasında anılmaya başlanmıştı.



Devre arası transfer döneminin başlaması ile birlikte sık sık Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen Fransız oyuncu bu süreçte kendisine gelen teklifleri kabul etmedi. İngiltere'den ve özellikle Fransa'nın Monaco takımından ciddi teklifler alan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan aldığı ücreti başka bir kulüpten alamayınca görüşmeler durma noktasına gelmişti.



Yıllık 1.5 milyon Euro alan Cisse'nin Siyah-Beyazlı kulüp ile yaptığı son görüşmenin ardından sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi. Fransız oyuncunun menajerinin yürüttüğü görüşmeler sonucu Edouard Cisse'nin 31 Mayıs 2009 tarihinde bitecek olan mukavelesinin uzatılmamasına ve Fransız oyuncunun sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giymeye devam edeceği belirtildi.