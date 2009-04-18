Beşiktaş ile Bursa 80. kez



Turkcell Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor yarın lig tarihinde 80.kez kozlarını paylaşacaklar.



İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Birinci Lig'de mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan toplam 79 lig maçından 31'ini Beşiktaş, 14'ünü Bursaspor kazanırken, 34 maç da berabere sonuçlandı.



Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 100 golüne, yeşil-beyazlılar 69 golle karşılık verdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maç 0-0 tamamlandı.



BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR



Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan 37 maçın 20'sini Beşiktaş, 3'ünü Bursaspor kazanırken, 14 maç da berabere sonuçlandı.



BJK İnönü Stadı'ndaki lig maçlarında Beşiktaş toplam 59, Bursaspor ise 24 gol attı.



Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve 3-3 bitmişti. Geçen sezon ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.



SAHASINDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR



Beşiktaş, evinde 14 yılı aşkın süredir Bursaspor'a karşı maç yitirmiyor.



En son 1994-1995 sezonunun ilk yarısında, 25 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta Bursaspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, daha sonra 14 yılı aşan süre içinde evinde yaptığı 10 karşılaşmada da rakibine boyun eğmedi. Bu 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan Beşiktaş, 2'sinde ise berabere kaldı.



BURSASPOR TARİHİ HEZİMET YAŞATTI



Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı.



1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.



79 MAÇTAN 34'Ü BERABERE



Beşiktaş ile Bursaspor takımları arasında ligdeki maçlarda beraberliklerin çokluğu dikkati çekiyor.



İki takım arasında geride kalan 79 lig maçından 34'ü beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş-Bursaspor maçlarından 16'sı 0-0, 9'u 2-2, 8'i 1-1, 1'i de 3-3 sona erdi.



