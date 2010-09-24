-BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR'UN 31. RANDEVUSU İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 30 lig maçının 20'sini Beşiktaş, 3'ünü Medical Park Antalyaspor kazanırken, 7 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Rekabetteki son 5 lig maçını kazanan siyah-beyazlıların bu süre içinde attıkları toplam 68 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 25 gol kaydedebildi. İki takım arasında ligde geçen sezonki randevuları Beşiktaş, İstanbul'da cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada 2-0, Antalya'da da 1-0'lık skorlarla kazandı. -BEŞİKTAŞ, EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN- Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda, rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Beşiktaş, Antalyaspor'la, 1'ini cezası nedeniyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 15 karşılaşmanın 12'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 kez rakibine yenildi, 2 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, son 4 randevuda gol yemediği iç sahadaki maçlarda Antalyaspor filelerini toplam 36 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 6 gol gördü. -BEŞİKTAŞ, 14 MAÇTIR YENİLMİYOR- Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında son 14 maçtır ligde yenilgi yüzü görmedi. Rakibine en son 1997-98 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra yaptığı 14 lig maçının 11'ini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.