Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geliyor.

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş bugün İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20:45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:45'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Podolski, Gökdeniz

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Necip, Josef, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Beşiktaş'ta hedef 2 kupa

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.