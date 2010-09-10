-BEŞİKTAŞ İLE ANKARAGÜCÜ'NÜN 95. LİG RANDEVUSU İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Beşiktaş ile Ankaragücü, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 94 maçta Beşiktaş 64, başkent ekibi 7 galibiyet alırken, 23 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı toplam 173 gole, sarı-lacivertliler 63 golle karşılık verdi. Geçen sezon yapılan maçlarda Beşiktaş İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Ankara'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 47 lig maçının 38'ini kazanırken, 7 beraberlik alıp, 2 kez de yenildi. Beşiktaş, evinde attığı 98 gole karşılık kalesinde 28 gol gördü. -BEŞİKTAŞ, SON 12 MAÇIN 11'İNİ KAZANDI- Beşiktaş, Ankaragücü ile ligde yaptığı son 6 sezondaki 12 maçın 11'ini kazanırken, sadece son maçta berabere kaldı. 2003-2004 sezonunun ikinci yarısında Ankara'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, daha sonraki 11 maçtan da galibiyetle ayrıldıktan sonra, geçen sezonun ikinci yarısında Ankara'da yapılan müsabakada golsüz berabere kalarak, rakibine karşı puan kaybı yaşadı. -FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki en farklı skor, 1 Haziran 1935'te Ankara'daki özel maçta elde edildi. İki takımın ilk kez karşı karşıya geldiği bu maçta Beşiktaş, rakibini 8-0'lık skorla yendi. Beşiktaş ayrıca, 14 Mart 1993'te Ankara'daki lig maçında rakibini 6-0, 18 Aralık 1994'de İstanbul'da, 23 Eylül 2000'de de Ankara'da 5-1 yenerek, farklı skorlu galibiyetler elde etti. -ANKARAGÜCÜ 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR- Ankaragücü, Beşiktaş'ı ligde son 8 sezonu kapsayan 16 maçtır yenemiyor. Siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 16 maçta galip gelemedi. İki takım arasındaki son 16 lig maçından 14'ünü Beşiktaş kazanırken, 2'i berabere sonuçlandı.