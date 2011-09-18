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Spor

Beşiktaş ile Ankaragücü 97. randevuda İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 13:36

-Beşiktaş ile Ankaragücü 97. randevuda İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Beşiktaş ile Ankaragücü, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 96 maçta Beşiktaş 65, başkent ekibi 8 galibiyet alırken, 23 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı toplam 177 gole, sarı-lacivertliler 64 golle karşılık verdi. Geçen sezon yapılan maçlarda Beşiktaş İstanbul'da 4-0 galip gelirken, Ankara'daki karşılaşmayı başkent temsilcisi 1-0 kazandı. -Farklı skorlu galibiyetler- Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki en farklı skor, 1 Haziran 1935'te Ankara'daki özel maçta elde edildi. İki takımın ilk kez karşı karşıya geldiği bu maçta Beşiktaş, rakibini 8-0'lık skorla yendi. Beşiktaş ayrıca, 14 Mart 1993'te Ankara'daki lig maçında rakibini 6-0, 18 Aralık 1994'de İstanbul'da, 23 Eylül 2000'de de Ankara'da 5-1 yenerek, farklı skorlu galibiyetler elde etti. -Beşiktaş, son 18 maçın 15'ini kazandı- Beşiktaş, Ankaragücü ile ligde yaptığı son 18 maçın 15'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece geçen sezonun ikinci yarısında Ankara'da yapılan son maçı kaybetti. Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını geçen sezonki son randevuda kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

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