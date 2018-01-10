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Spor

Beşiktaş ile anılan Giroud'nun menajerinden transfer açıklaması

''Giroud, Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyor. Çin için de aynısı geçerli''

10 Ocak 2018 17:38

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud'nun menajeri Michael Manuello, Fransız futbolcunun Türkiye'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Manuello, adı Türk kulüpleriyle de anılan Giroud'nun geleceğiyle ilgili Fransa'nın Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, "Arsenal'de daha fazla süre alacağına inanıyorum. Sezonun ikinci devresi çok önemli. Takımından ayrılmak gibi bir niyeti yok. Giroud, Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyor. Çin için de aynısı geçerli. Şu anda daha fazla para kazanmak önceliği değil." ifadelerini kullandı.

Giroud'nun asla pes etmeyen bir yapıya sahip olduğunu aktaran Manuello, "Zor günlerde her zaman mücadele eder. Ona bir şeyin imkansız olduğunu söyleseniz bile sizi aksine ikna etmek için çabalayacaktır." diye konuştu.

Bu sezon lig maçlarında yedek kalan Giroud, çıktığı 15 maçta 4 gol attı.

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