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BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ta oy torbalarını ilçe seçim kuruluna getirenler yoğunluğa neden oldu

25 Haziran 2018 02:51

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş\'ta oy torbalarını ilçe seçim kuruluna getirenler yoğunluğa neden oldu.  Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu\'na sayımı biten sandıklardaki oyların bulunduğu çuvallar saat 18:30 sularında getirilmeye başlandı. Zamanla ilçe seçim kurulu önünde yoğunluk arttı. Saat 23.00 sularında oyları teslim etmek isteyen görevliler uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk caddeye kadar uzandı. Sırada yaklaşık bir saattir beklediğini söyleyen vatandaşlar, seçim sonuçları netleşene kadar ilçe seçim kurulu önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Görüntü dökümü:
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-Sırada bekleyenler
-Oylarını teslim edenler 
-Sırada bekleyenlerle röp

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