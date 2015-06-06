Beşiktaş İkinci Başkanı, teknik direktör adaylarını açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör adaylarını açıkladı. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı'yı düşündüklerini ifade eden Çebi, yabancı bir teknik adamla anlaşma ihtimallerinin ise yüzde 10 olduğunu söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör arayışlarının bir hafta daha sürebileceğini söyledi.

NTV Spor'a özel açıklamalarda bulunan Çebi, "Henüz kesin kararımızı vermedik. Şu anda yüzde 30 Şenol Güneş, yüzde 30 Mustafa Denizli, yüzde 30 Abdullah Avcı, yüzde 10 da yabancı bir teknik adamla anlaşma ihtimalimiz var" dedi.

Slaven Bilic'in görevinden ayrılması sonrası teknik adam arayışlarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, yeni teknik direktörünü henüz belirleyemedi. Lucescu'dan olumsuz yanıt alan futbol komitesi rotasını türk antrenörlere çevirmişti. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi, geçmiş dönemde yaptıkları hataları tekrarlamak istemediklerini ve bu nedenle çok detaylı çalıştıklarını ifade etti.

Çebi, teknik adamı belirlemeden önce bir sistem oluşturmaya çalıştıklarının altını çizerken, "Öncelikle ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni gelecek teknik direktörümüze bir sportif direktör, bir de yardımcı antrenör vereceğiz. Bu isimleri belirledikten sonra görüşeceğimiz teknik adamlara şartlarımızı sunacağız. Bizim belirlediğimiz isimlerle çalışmayı kabul eden teknik direktörle de sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.

Belli bir ismin öne çıkmadığını da vurgulayan ikinci başkan Çebi, "Sanırım 1 hafta içinde bu konuyu netleştirmiş oluruz. Taraftarımız ve camiamız rahat olsun. Beşiktaş için en doğru ismi takımın başına getireceğiz." şeklinde konuştu.