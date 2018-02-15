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Spor

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cenk dönmek isterse kapımız ona açık

''Önceliğimiz onun başarısı ve mutluluğu''

15 Şubat 2018 15:27

Beşiktaş İkinci Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak olan Bayern Münih maçı için, "Bayern Münih kadar biz de şanslıyız. Biz Bayern Münih'ten daha iyiyiz diyebilirim. Daha aşağı olduğumuzu düşündürecek hiçbir durum söz konusu değil" dedi. Ahmet Nur Çebi, Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili ise "Mutsuzsa ve dönmek isterse kapımız sonuna kadar açık" yorumunda bulundu.


Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Bayern Münih maçından Spor Toto Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına, fikstür sıkışıklığından devre arasında Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un bir adaptasyon süreci geçirdiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Kolay değil. Orası Premier Lig tabii ki. Bir adaptasyon süresi var. Yurt dışından bize bir sürü kreatif futbolcu geliyor. Sonuç itibariyle onlar da burada adaptasyon süreci geçiriyorlar. Cenk’in de böyle bir süreci var. Cenk, hepsinden daha iyi olacak. Cenk gelmek isterse kapımız her zaman açık. Ama bu durum şartlara bağlı. Cenk orada başarılı olsun istiyoruz. Orada bizi temsil ediyor. Asıl önceliğimiz Cenk’in mutluluğu ve başarısı. Ama orada aradığını bulamaz, mutsuzsa ve gelmek istiyorsa evladımızdır ve kapımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

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